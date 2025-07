Comandante delle Capitaneria di porto di Barletta in visita all’Ufficio Locale Marittimo

Nella mattinata di oggi 11 Luglio 2025, il Comandante della Capitaneria di porto di Barletta, Valerio Massimo Acanfora, insediatosi lo scorso 28 Giugno, si è recato in visita all’Ufficio Locale Marittimo di Bisceglie per portare il proprio saluto istituzionale a tutto il personale.

Accolto dal Titolare di Locamare Bisceglie, Lgt Ciccolella Crescenzo, il Comandante Acanfora ha potuto visitare il porto, apprezzarne le caratteristiche, le peculiarità e le attività condotte dalla “Bisceglie Approdi” nella complessa e virtuosa gestione del porto turistico, nonché quelle a carattere velico da parte del Circolo della Vela, con visita alla postazione di emergenza del 118 con idromoto, da poco attivata in collaborazione con la Società Nazionale di Salvamento – Sezione di Bisceglie, congiuntamente alle altre postazioni di Trani, Barletta e Margherita di Savoia.

A seguire, è stato ricevuto dal Sindaco del Comune di Bisceglie, Dott. Angarano Angelantonio con cui sono stati trattati e discussi vari temi, specie riguardanti le numerose attività svolte ed in programma sul territorio, con particolar riguardo al fitto calendario di eventi sportivi che interesseranno il litorale e le acque di giurisdizione.

Nell’occasione, sono state evidenziate le intense attività legate alla salvaguardia della vita umana in mare del corrente periodo estivo, alla protezione e tutela dell’ambiente marino e costiero, ai controlli della filiera ittica, alla vigilanza sul demanio marittimo, condividendo, anche alla presenza dell’Amministratore unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano le ulteriori ed importanti prospettive di sviluppo del porto, ad ampio beneficio e valorizzazione del territorio e della collettività.

Il Sindaco, al termine della visita, ha espresso parole di vivo apprezzamento per tutto il personale per il quotidiano e continuo impegno profuso nelle materie di competenza in favore dell’utenza.