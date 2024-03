“Collettivo cittadini per le questioni di genere” chiama a raccolta associazioni per realizzare una piazza”

Il “Collettivo cittadini per le questioni di genere” chiama a raccolta le associazioni che sostengono la promozione e la tutela dei diritti umani per realizzare una piazza l’8 marzo alle ore 19.00 in piazza San Francesco.

“La piazza – si legge nella nota – sarà intitolata ‘L8 Marzo – Donna, vita libertà’, ricollegandosi al nuovo valore di lotta e consapevolezza che ha assunto la giornata dell’8 marzo a seguito della marea transfemminista degli ultimi anni”.

“Lo slogan riprende il motto diffuso durante le manifestazioni contro la repressione violenta del dissenso da parte del regime iraniano, avviate a seguito dell’uccisione di Mahsa Amini del 16 settembre 2022. Da quel giorno il grido ‘Donne vita Libertà’ ha risuonato forte in moltissime piazze – prosegue – allargando il coro unico di voci consapevoli ed in lotta verso un mondo più giusto ed uguale per tutti! Lo stesso slogan ha risuonato anche nella nostra città a piazza San Francesco, durante un flashmob organizzato da Amnesty International Bisceglie. Ma non solo, la stessa scritta apparve su alcuni cartelli esposti durante la passeggiata rumorosa per le vie della nostra città in occasione della Giornata internazionale contro la violenza di genere. Per questo – conclude il Collettivo – riteniamo che il coro ci rappresenti e che possa altresì assurgere a slogan di ogni battaglia che tuteli i diritti umani. Contro l’odio, la prevaricazione e il patriarcato rispondiamo Donne, Vita, Libertà”.

All’evento interverranno Amnesty International Bisceglie, ANPI sezione di Bisceglie e Save Trani-Bisceglie, partner dell’iniziativa. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Bisceglie.