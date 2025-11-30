Colletta alimentare conferma generosità dei biscegliesi che non lasciano indietro il prossimo

La colletta alimentare del 28 e 29 novembre ha evidenziato ancora una volta la grande sensibilità dei cittadini di Bisceglie verso chi vive situazioni di fragilità. Le donazioni a favore della Caritas rappresentano un gesto concreto di amore, un modo per riconoscere le difficoltà di tanti concittadini e tendere loro una mano. Decine di volontari si sono alternati nei supermercati della città, dimostrando con impegno e dedizione quanto sia forte il desiderio di non lasciare soli gli ultimi. «La presenza è il riconoscimento dell’altro come mio fratello», ha affermato uno dei volontari, scegliendo di restare anonimo.

Quest’anno l’iniziativa ha potuto contare anche sul supporto del Rotaract e dell’Interact di Bisceglie. Un segno della vicinanza del Rotary alla Caritas, nel solco dei tanti progetti condivisi nel tempo, anche grazie all’impegno dell’indimenticato Mino Dell’Orco. Una rete solidale che si rafforza e si rinnova, diffondendo valori positivi soprattutto tra i giovani.

Numerose le testimonianze che confermano questa crescita di sensibilità. Gabriella, della parrocchia di Sant’Agostino, ha raccontato dell’entusiasmo di un gruppo di ragazzi del catechismo che, affiancati dagli adulti, hanno accolto i clienti del supermercato e raccolto donazioni con spirito di servizio. «Un’occasione preziosa per scoprire la bellezza del fare del bene insieme», ha detto. Dalla parrocchia di Santa Maria della Misericordia arriva la storia di un padre e una figlia, appartenenti a una famiglia in grave difficoltà, che hanno voluto donare comunque qualcosa più di tanti altri, ricordando che la condivisione è anche un gesto di sopravvivenza collettiva. A Santa Maria di Costantinopoli, invece, i ragazzi alla loro prima esperienza di volontariato sono passati dall’emozione alla gioia, restando tutto il pomeriggio per contribuire con impegno. Lo stesso entusiasmo è stato raccontato da suor Raffaella dell’Istituto Vincenziano, che ha accompagnato due giovani della parrocchia di Santa Maria di Passavia. Tra le testimonianze più toccanti, quella raccolta da Nunzia: una famiglia impossibilitata a donare, ma piena di gratitudine per il freddo e la fatica sopportati dai volontari per aiutare chi sta peggio.

Durante la fase di smistamento degli alimenti, Sergio Ruggieri, coordinatore cittadino della Caritas, ha espresso un sentito ringraziamento ai supermercati che hanno accolto i volontari e a tutti i cittadini che hanno donato. «È stato compreso – ha spiegato – il valore pedagogico che la Caritas trasmette da sempre: la corresponsabilità è l’unica vera arma contro l’indifferenza. Cura, inclusione e fraternità promuovono la dignità di tutti e costruiscono comunità. Sono questi i valori che cerchiamo di insegnare anche alle scolaresche che visitano il Centro dei Cappuccini».

Una colletta che non solo rifornisce gli scaffali delle Caritas parrocchiali, ma soprattutto rafforza una cultura di solidarietà che continua a crescere e a unire la città.