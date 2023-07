Coldiretti, eletto Vincenzo Bombini alla presidenza della sezione di Bisceglie

Vincenzo Bombini è il nuovo Presidente di Coldiretti Bisceglie. Raccoglie il testimone da Michele Giorgio Stornelli che ha guidato questa sezione nel quinquennio precedente.

L’elezione è avvenuta all’unanimità in occasione dei lavori assembleari, che hanno rinnovato l’intero Consiglio Direttivo sezionale. Bombini, classe 1996, è un imprenditore agricolo di una azienda ad indirizzo olivicolo-vitivinicolo e cerasicolo.

“Ringrazio tutta quanta l’assemblea, è un onore il mandato che ricevo e di cui sento tutta la responsabilità. Cercherò di tradurre il tutto in impegno, mettendo sempre al centro il bene dei nostri soci e delle nostre imprese a difesa dell’agricoltura. Da parte mia, garantisco porte aperte per ascoltare, condividere e mettere in campo azioni che possano dare voce alle problematiche dell’agricoltura biscegliese” – ha dichiarato il neoeletto presidente.

Bombini sarà supportato e coadiuvato dai neoeletti consiglieri: Di Molfetta Leonardo, Stornelli Michele Giorgio, Valente Girolamo, Valente Pantaleo e Massimiliano Dell’Olio.