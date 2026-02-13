Club per l’Unesco di Bisceglie celebra la Giornata Mondiale della Radio

Oggi 13 febbraio si celebra la Giornata Mondiale della Radio, proclamata nel 2011 dagli Stati membri dell’Unesco e adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2012. Una data simbolica per commemorare la fondazione della Radio delle Nazioni Unite nel 1946 e per celebrare un medium di eccellenza per informazione, coesione sociale e libertà di espressione.

Quest’anno, con il tema “Radio e Intelligenza Artificiale”, il Club per l’Unesco di Bisceglie con l’emittente Radio Centro, guarda al futuro: domandandosi quali possano essere le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale oggi, in Medicina, Ambiente e Territorio, Industria Agro-Alimentare, Fotografia.

“In un’epoca segnata dalla vertiginosa velocità dell’innovazione tecnologica, si darà voce a un confronto concreto sull’Intelligenza Artificiale, intesa come strumento. Se usata in modo etico e responsabile servirà per supportare le professioni, la creatività e i valori del servizio pubblico, diventando un alleato nel rafforzare necessità e bisogni”, scrivono i promotori.

La trasmissione in diretta radiofonica, condotta da Pino Di Bitetto, andrà in onda dalle ore 12 alle ore 13 su Radio Centro Bisceglie. Le radio di Sciacca (AG) e Ribera (AG) parteciperanno come Media Partner, contribuendo quest’anno a rendere l’evento un vero punto di incontro. Nel corso della “maratona” radiofonica, interverranno: Leo Di Pinto, Direttore di Radio Centro Bisceglie, Pina Catino, Presidente Club per l’Unesco di Bisceglie, Lorenzo Salvagio, Presidente Club per l’UNESCO di Sciacca, Domenico Macaluso, Direttore dell’Unità Operativa Dipartimentale di Endoscopia Digestiva dell’Ospedale di Sciacca, Domenico Capolongo, professore associato di Geografia Fisica e Geomorfologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Pasquale D’Addato, Presidente Confindustria Agro-Alimentare Bari, Barletta- Andria – Trani, Pompeo Maritati, Direttore Editoriale della rivista “Il Pensiero Mediterraneo” e Presidente APSEC. Sarà inoltre trasmesso il messaggio di M. Khaled El Enany, Direttore Generale Unesco.