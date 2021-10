Claudia Gerini a processo per una lite con un paparazzo sul lungomare di Bisceglie

Finisce in Tribunale la lite tra l’attrice Claudia Gerini e il fotografo Maurizio Sorge, avvenuta a causa di una “paparazzata” sul lungomare di Bisceglie. L’attrice e l’ex compagno, il produttore Andrea Prete, avrebbero sottratto il cellulare al fotografo, che li aveva immortalati mentre correvano lungo la litoranea. La coppia, nell’aprile 2017, si trovava in Puglia per alcune repliche dello spettacolo “Storie di Claudia”, che a Bisceglie è andato in scena al Teatro Garibaldi.

La mattina del 22 aprile, Gerini e compagno erano appena usciti da un hotel sul lungomare Paternostro, diretti verso il porto turistico. Sorge – che era arrivato a Bisceglie da Roma proprio per fotografare ila coppia – li aveva seguiti e immortalati mentre facevano jogging. Nei pressi del porto, secondo le ricostruzioni, ci sarebbe stato il primo confronto acceso con l’attrice.

La coppia, rientrando successivamente in albergo, aveva nuovamente notato la presenza del fotografo, andando su tutte le furie. A distanza di poche ore dal secondo alterco, Sorge si è presentato presso la Stazione dei Carabinieri di Bisceglie per denunciare sia l’attrice che il compagno.

L’attrice ha sporto a sua volta denuncia nei confronti di Sorge, che si è costituito parte civile davanti al giudice Pizzicoli. Il legale di Gerini ha annunciato la richiesta di procedere con il rito abbreviato.