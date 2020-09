Cittadini in isolamento o in quarantena, ecco come richiedere il VOTO DOMICILIARE

Il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, ha informato, attraverso un pubblico manifesto che, relativamente alle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020, “gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel comune di residenza”. “A tal fine”, si legge sul manifesto, “tra il 10 e il 15 settembre l’elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, la seguente documentazione: 1) La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto dall’ufficio, in cui si attesta la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso; 2) Un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre, che attesti l’esistenza delle condizioni di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 103/2020 (trattamento domiciliare o condizione di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19); 3) Copia della tessera elettorale; 4) Copia di un documento di identità. La documentazione dovrà essere trasmessa preferibilmente mediante posta elettronica al seguente indirizzo: elettorale@comune.bisceglie.bt.it o mediante PEC all’indirizzo elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it oppure concordando le modalità con l’ufficio elettorale”. “Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare sarà raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle 7,00 alle 23,00 di domenica 20 settembre e dalle 7,00 alle 15,00 di lunedì 21 settembre 2020”, sottolinea il primo cittadino. Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Elettorale – Via prof. Mauro Terlizzi, n. 20 (Infoline: 0803950457 – 0803950402).