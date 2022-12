Circolo Tommie Smith festeggia Vincenzo Cortese, 82enne più longevo in palestra

Svela elementi originali l’esperienza decennale del Circolo “Tommie Smith”, associazione biscegliese impegnata nella promozione dell’attività motoria per i soggetti diversamente giovani, mediamente settantenni con punte di over ottantenni.

Il Circolo “Tommie Smith” quest’anno ha dovuto trasferire il suo corso ginnico nella palestra comunale del plesso Caputi, ma “vogliamo tornare al più presto alla palestra del plesso Don Tonino Bello”, precisa subito la Prof.ssa Licia Lamanuzzi, Direttrice del corso, vera e propria anima di un percorso molto originale e significativo per quel delicato segmento di cittadini biscegliesi, soprattutto donne, altrimenti tagliati fuori dalla fruizione della pratica sportiva.

“Negli anni – sottolinea la docente – abbiamo portato in palestra tantissimi anziani all’interno di un progetto, che abbiamo voluto chiamare significativamente Più vita agli anni, più anni alla vita, in cui l’attività motoria è stata sempre concepita e sviluppata come diritto e opportunità della popolazione meno giovane anagraficamente”.

Il corso ginnico, tra passi di balli e morbidi movimenti di ginnastica dolce, ardui passaggi di aerobica soft e stretching, esercizi posturali e respiratori, di mobilità articolare e recupero della funzionalità muscolare, tra bacchette ed elastici, pesetti e palle, si tiene il martedì e il giovedì dalle 19.30 alle 21.00. Ma pochi giorni fa in palestra si è festeggiato il traguardo raggiunto da uno dei più assidui iscritti. Vincenzo Cortese 82enne, ex dipendente Enel, un fisico atletico e robusto da far invidia ai più giovani, ricorda che “proprio grazie a quel fisico riuscivo ad arrampicarmi sui pali elettrici, quando lavoravo come tecnico Enel fuori Bisceglie, per ripristinare l’erogazione della corrente durante episodi di maltempo”.

“La palestra è distrazione dalla monotonia delle ore. Ai fornelli non pensate – conclude Licia Lamanuzzi – non cercate altre vie, non ci sono alternative”.