Circolo Arci ricorda Benedetto Petrone, il giovane militante comunista ucciso a Bari

Il 4 dicembre, presso la sede del Circolo Arci “Oltre i Confini”, in via San Lorenzo, dalle ore 19.00 verrà proiettato il docufilm “Benny vive!”, scritto e diretto da Francesco Lopez. Un’occasione per ricordare Benedetto Petrone, giovane militante comunista di 18 anni ucciso in un agguato compiuto da militanti del Movimento Sociale Italiano.

“Un delitto, come i tanti avvenuti in quegli anni, restato impunito: il solo responsabile materiale dell’omicidio accertato si suicidò in carcere. A 48 anni dall’assassinio di Benny resta vivo il suo ricordo nella memoria di ogni antifascista così come l’impegno per la pace, contro le ingiustizie sociali e la lotta contro vecchi e nuovi fascismi. In suo ricordo vogliamo realizzare un murales, a questo scopo nei prossimi giorni , sarà avviata una raccolta fondi online (crowdfunding) cui invitiamo gli antifascisti ed i sinceri democratici ad aderire”, scrivono gli attivisti biscegliesi.