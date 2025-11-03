Circolo Arci di Bisceglie presenta ricco palinsesto di corsi formativi e laboratori

A distanza di circa un anno dalla sua nascita e dopo un periodo denso di iniziative volte alla tutela dei diritti e alla promozione dell’autoproduzione – con svariate manifestazioni che ne hanno caratterizzato l’attività – il Circolo Arci “Oltre i confini” di Bisceglie si prepara a una nuova, importante fase con l’avvio di un ricco palinsesto di corsi formativi e laboratori dedicati alla crescita personale, alla socialità e all’acquisizione di nuove competenze.

L’iniziativa si configura come un’occasione per la comunità di incontrarsi, imparare e condividere in un ambiente accogliente e inclusivo, fedele ai valori di partecipazione e solidarietà che contraddistinguono il Circolo.

Di seguito l’elenco dei corsi proposti con una breve descrizione di ciascuno:

Inglese: Percorso personalizzato per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche (ascolto, parlato, lettura e scrittura), volto a rendere i partecipanti comunicatori sicuri e competenti in contesti quotidiani e specifici.

Francese: Un corso tenuto da un madrelingua per trasmettere conoscenze linguistiche, condividere savoir-faire e arricchirsi intellettualmente attraverso momenti di scambio e ascolto reciproco.

Alfabetizzazione informatica: Introduzione al mondo digitale con l'apprendimento di competenze essenziali come l'uso del computer, la navigazione web, la gestione di email e la familiarizzazione con software di produttività, ponendo attenzione alla sicurezza online.

Ginnastica dolce con meditazione e campane tibetane: Uno spazio di benessere e rigenerazione che unisce esercizi lenti per migliorare mobilità e postura a momenti di rilassamento profondo, guidati dal suono armonico delle campane tibetane per la centratura e l'equilibrio.

Difesa personale: Un percorso completo che unisce preparazione fisica, tecniche di difesa e consapevolezza, volto ad accrescere la sicurezza in sé stessi, a prevenire i rischi e a imparare a reagire con lucidità in situazioni di pericolo.

Agricoltura/Ambiente/Alimentazione – "L'arte della terra": Un cammino nel sapere che ha plasmato le civiltà umane, esplorando l'arte della terra come filo conduttore per connettere vari aspetti dell'agricoltura, dell'ambiente e dell'alimentazione, coinvolgendo eventualmente altri soggetti.

Danze Balfolk: Corso per l'apprendimento delle principali danze del repertorio tradizionale europeo, finalizzato a migliorare coordinazione e ritmo, e a favorire la socialità attraverso la consapevolezza del movimento nello spazio, con un focus sulle danze in cerchio, in coppia e in fila.

Canto: Corso di impostazione vocale personalizzato, basato su tecniche solide per lo sviluppo naturale e sano della voce, con grande attenzione alla respirazione e al diaframma, migliorando estensione, flessibilità, interpretazione e sicurezza in sé.

Corso di impostazione vocale personalizzato, basato su tecniche solide per lo sviluppo naturale e sano della voce, con grande attenzione alla respirazione e al diaframma, migliorando estensione, flessibilità, interpretazione e sicurezza in sé. Fotografia: Un laboratorio per conoscere la storia della fotografia, imparare a fotografare attraverso qualsiasi dispositivo. Il corso prevede anche esercitazioni all’esterno.