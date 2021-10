Cimitero, cambiano gli orari in occasione di Ognissanti / CALENDARIO

Cambiano, in occasione delle festività dedicate ai defunti, gli orari di apertura del Cimitero comunale di Bisceglie. Il parroco della cappellania del cimitero, don Francesco Colangelo, lo ha reso noto tramite una locandina che, negli scorsi giorni, è stata affissa per le strade della città.

Da domani, domenica 31 ottobre, e fino a giovedì 4 novembre, il cimitero resterà aperto, con orario continuato, dalle 7 alle 17. Da venerdì 5 e fino alla fine del mese, invece, i cancelli saranno aperti, nei giorni feriali, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17, mentre la domenica e nei giorni festivi l’apertura sarà soltanto mattutina, dalle 8 alle 13.

Nei primi due giorni di novembre, in occasione di Ognissanti e della celebrazione dei defunti, le celebrazioni eucaristiche nella cappella saranno replicate più volte. Lunedì 1 novembre ci saranno messe ogni ora dalle 8 alle 10 e, nel pomeriggio, alle 16; alle 11 monsignor Leonardo d’Ascenzo, vescovo della diocesi, presiederà davanti al sacrario militare una messa solenne. Nella giornata di martedì 2 ci saranno cinque messe mattutine (una per ogni ora dalle 7 alle 11) e una pomeridiana alle 16; dal giorno successivo e per tutto il mese di novembre, infine, l’unica messa giornaliera verrà celebrata alle 9.30.