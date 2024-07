Cia Levante, “Soddisfazione per provvedimento giunta Bisceglie su interventi a tutela aree verdi pubbliche”

CIA Agricoltori Italiani Levante (Bari-Bat) saluta con soddisfazione il provvedimento approvato dalla giunta comunale di Bisceglie riguardante il coinvolgimento degli agricoltori per gli interventi a tutela delle aree verdi pubbliche nel territorio biscegliese.

“Da tempo la Cia Levante (Bari-Bat) sollecita tutte le amministrazioni comunali della città metropolitana di Bari e della provincia Bat per l’attuazione della legge di orientamento in agricoltura”, ha dichiarato il presidente provinciale Giuseppe De Noia. “Questo provvedimento è molto importante per lo svolgimento del ruolo multifunzionale dell’agricoltura per la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del territorio, nonché la sicurezza dei cittadini. Questo provvedimento mira a incentivare un maggiore radicamento sul territorio e a favorire l’avvicinamento dei giovani al mondo agricolo. Va nella giusta direzione, quella ampiamente auspicata dalla nostra organizzazione anche per il coinvolgimento attivo delle imprese agricole nelle azioni di contrasto alla Xylella fastidiosa”.

“E’ vero che spetta all’ente pubblico garantire una buona manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico, dei giardini, dei muretti a secco, più in generale della pulizia dei cigli delle strade, delle cunette, della manutenzione degli eventuali boschi pubblici presenti sul territorio di sua competenza, così come la realizzazione delle fasce frangi fuoco ai limiti dei boschi, la rimozione dei depositi alluvionali o di altri materiali, la pulizia delle strade a seguito delle nevicate, ma è anche vero che il coinvolgimento degli operatori agricoli in tali opere di manutenzione, oltre a consentire un più capillare e immediato intervento a tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, consente di alleviare le ben note difficoltà economiche che il mondo agricolo soprattutto in questo ultimo periodo sta attraversando. La nostra Confederazione – ha concluso De Noia – è sensibile alle problematiche del settore, ed è impegnata a tutelare il reddito delle famiglie coltivatrici, con una specifica attenzione alle problematiche legate alla tutela del territorio e del paesaggio, ed è quindi pronta a dare tutto il contributo necessario per la realizzazione del ruolo multifunzionale dell’agricoltura che svolge nella moderna società, assumendo in essa, oltre alla sua tradizionale funzione di produttrice di beni alimentari, un ruolo multifunzionale, riconosciuto esplicitamente con l’entrata in vigore della legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo –DECRETO LEGISLATIVO 18 MAGGIO 2001, N. 228, purtroppo ancora scarsamente applicata”.