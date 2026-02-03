Chocomoments, a Bisceglie la festa del cioccolato artigianale

Si svolgerà dal 6 all’8 febbraio la prima edizione di “Chocomoments Bisceglie”, la grande festa del cioccolato artigianale che animerà Piazza Vittorio Emanuele II con degustazioni, laboratori, show cooking e iniziative per grandi e piccoli.

Un evento che porta nel cuore della città la Fabbrica del Cioccolato, format itinerante firmato Chocomoments, e che unisce artigianalità, intrattenimento e attenzione al sociale, grazie anche all’iniziativa solidale della tavoletta di cioccolato lunga 10 metri, in programma sabato 7 febbraio alle ore 18:00, il cui ricavato sarà devoluto alla Caritas.

“Come Confcommercio Bisceglie abbiamo sostenuto Choco Moments fin dal primo momento: è un’iniziativa promossa da FIVA che riteniamo utile e concreta, perché anima il centro cittadino e dà un impulso positivo al commercio locale. Eventi come questo rendono la città più attrattiva, aumentano la presenza di visitatori e famiglie e favoriscono una frequentazione più ampia e consapevole delle attività commerciali, rafforzando il legame tra cittadini, imprese e territorio. È particolarmente significativa la sinergia nata con gli operatori della ristorazione e con Assolocali, che hanno colto l’opportunità di valorizzare l’offerta gastronomica locale con proposte tematiche e degustazioni coerenti con l’evento”, così Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie.

“Chocomoments è un’occasione per vivere Bisceglie in modo diverso, condividendo momenti di leggerezza e qualità nel cuore della città, anche fuori dai tradizionali periodi di alta stagione”, aggiunge il Sindaco Angelantonio Angarano. “Eventi come questo animano il centro, coinvolgono famiglie e visitatori e valorizzano il commercio locale, dimostrando come il cibo possa essere anche strumento di incontro e solidarietà. Come Amministrazione stiamo lavorando per rendere la Città attrattiva tutto l’anno, puntando su eventi di qualità che valorizzano il centro urbano, il commercio locale e il turismo esperienziale. Iniziative come questa raccontano una Bisceglie accogliente, dinamica e capace di offrire momenti di condivisione a cittadini e visitatori”.

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi gli stand della mostra-mercato del cioccolato artigianale, aperti dalle 10.00 alle 21.00 il venerdì e la domenica e dalle 10.00 alle 22.00 il sabato, affiancati da laboratori per bambini, lezioni per adulti, appuntamenti dedicati alle scuole e collaborazioni con le attività commerciali del territorio.

Chocomoments Bisceglie è organizzato da Fiva, in collaborazione con Chocomoments e Confcommercio Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie.