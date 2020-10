Chiusura scuole, protesta pacifica dei genitori biscegliesi fuori dagli istituti/FOTO

Una protesta pacifica, ma molto sentita, è quella vista fuori dalle scuole biscegliesi questa mattina per manifestare il proprio dissenso nei confronti del provvedimento preso dal Governatore Emiliano di chiudere tutte le scuole della Puglia a partire da oggi.

Nei vari plessi scolastici cittadini, tanti i genitori presenti che hanno ribadito le grandi difficoltà legate a questa scelta. In primis quella di non poter dare ai propri figli la possibilità di seguire in aula le lezioni. Un problema importante soprattutto per i più piccoli che non può essere superato con la didattica a distanza, sentendo il parere della maggior parte dei genitori presenti fuori dai plessi scolastici.

Non meno importante è la gestione tra lavoro e figli di genitori che si trovano inevitabilmente in grande difficoltà. La didattica a distanza, se per le scuole superiori è prevalentemente un discorso legato alla qualità di dispositivi e rete internet, per elementari e medie si aggiunge quello del passaggio di grado tra una scuola e l’altra ed il buco che ci crea nel periodo di ambientamento a nuovi insegnati e compagni di classe che scompare.

Un problema non semplice da risolvere, visti i continui aumenti di postivi al Covid, e l’impossibilità di tornare in tempi brevi ad una vita normale.