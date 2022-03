Chiusi oggi uffici Green Link per incidente in un atrio di via Veneto

Gli uffici della Green Link di Bisceglie in via Vittorio Veneto oggi rimarranno chiusi per via di un incidente accaduto.

Questa mattina, alle ore 10.30 circa, nell’atrio dove è posizionata la sede della Green Link una donna è stata protagonista di un incidente che ha portato i responsabili a chiudere gli uffici.

“La società Green Link – si legge nella nota – che si occupa della gestione del servizio di igiene in città, rende noto che in via del tutto straordinaria, gli uffici restano chiusi al pubblico. Pertanto i cittadini potranno contare sulla ripresa del servizio a partire già da domani. Si conferma, inoltre, che la donna non è dipendente della struttura”.