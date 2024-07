Chilometro Puglia, la community social festeggia un anno a Bisceglie

Festeggia il primo anno di vita Chilometro Puglia, la community social dedicata alla promozione della Puglia. L’evento si è tenuto a Bisceglie, la città dove tutto è cominciato, presso il lido Gil Beach.

“Avevo un desiderio: tornare in Puglia e vivere la mia vita a Chilometro Puglia – dichiara Alessia Ulloa – e pian piano si sta realizzando. È stato un vero piacere organizzare questa festa e incontrare parte della mia community e tutte le persone che stanno rendendo possibile questo progetto. Questo è l’inizio di un percorso che ha il solo scopo di promuovere la nostra regione e raccontare senza ipocrisia la vita in Puglia. Con Chilometro Puglia continuerò ad accogliere le richieste di amministrazioni comunali, associazioni, aziende e organizzazioni di eventi, per far sì che la gente possa vivere la Puglia a 360°. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor – conclude – che hanno creduto in me e che con il loro duro lavoro rendono grande la Puglia in Italia e nel mondo.”