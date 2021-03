Chiesa santa Caterina, Crocifisso ligneo realizzato dallo scultore biscegliese Domenico Velletri

E’ stata scelta la Domenica Palme per la presentazione e la benedizione del Crocifisso ligneo realizzato per la Liturgia del Venerdì Santo nella chiesa di santa Caterina da Siena.

L’opera è stata realizzata dallo scultore biscegliese Domenico Velletri.

“A febbraio del 2020 ho cominciato una nuova opera scultorea in legno, la cui realizzazione ha attraversato il periodo più brutto per tutto il pianeta“, spiega Velletri a Bisceglie24, “Ad ogni colpo di sgorbia il ciocco ha assorbito paure, dolore, emozioni ma soprattutto speranza”.

“In questo mese di marzo la mia scultura è stata finalmente ultimata”, racconta l’artista biscegliese.

L’opera è scolpita in legno di tiglio, dimensioni 80 x 70 cm.

La presentazione avverrà alle 11:20. Si raccomanda di non recarsi in chiesa per tale appuntamento per evitare assembramenti. La comunità e la città tutta avranno ulteriori occasioni, centellinate nel corso delle prossime settimane, per visionare l’opera.

Questo Crocifisso è un nuovo e prezioso tassello artistico-culturale realizzato dall’artista Velletri insieme ad altre opere quali il Crocifisso ligneo di santa Maria di Costantinopoli, il bassorilievo in bronzo di Aldo Moro, i dipinti murali nella chiesa di santa Caterina da Siena e il monumento dedicato a Giuseppe Di Vittorio posto in piazza Vittorio Emanuele II.