Chiesa Misericordia, scompare l’accolito Mimì Losapio: il ricordo di don Michele e don Pietro

“Della parrocchia aveva fatto la sua seconda casa di cui era un importante pilastro, quella pietra resa viva dal servizio silenzioso ed umile”, così don Michele Barbaro e don Pietro D’Alba, rispettivamente parroco e vice parroco della chiesa biscegliese di santa Maria Madre di Misericordia, ricordano Mimì Losapio, scomparso quest’oggi all’età di 77 anni, accolito parrocchiale che intensamente si è speso per la comunità parrocchiale, per la Confraternita della Madonna della Misericordia e nella sua professione di infermiere.

“Di lui resteranno vivi i momenti divertenti prima di ogni celebrazione e quelli in cui mostrava tutta la sua commozione, la sua piena disponibilità a servire all’Altare e la sua gioia nel vivere il suo ministero di Accolito”, ricordano don Michele e don Pietro, “Sempre al fianco dei sacerdoti di cui nutriva un profondo rispetto, la devozione alla Madonna della Misericordia e la preghiera semplice, quella preghiera che nei momenti celebrativi era una vera e propria eco che risuonava in tutta la chiesa. Ciao Mimì, ci manchi già tantissimo. Dal Cielo”, concludono, “continua a pregare con noi e per noi”.