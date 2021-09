Madonna di Passavia accoglie delegazione della Baviera per raccontare le origini del culto

Un viaggio alla scoperta dell’origine del culto e del nome della Madonna di Passavia. È quanto si discuterà oggi, venerdì 3 settembre, a partire dalle 20, durante l’incontro intitolato “Dalla Baviera a Bisceglie: storia della Madonna di Passavia” che si terrà nell’omonima chiesa biscegliese.



L’evento, organizzato dal Rotary di Bisceglie, dalla parrocchia cittadina e dall’associazione Italo-Tedesca di Passau, si terrà in occasione di una visita nella nostra città di una delegazione della Baviera. Infatti, le origini del culto della madonna di Passavia rimandano alla città bavarese di Passau, sorta alla confluenza dei fiumi Danubio, Inn e Ilz. Nel tempo, grazie sopratutto ad un dipinto della madonna dell’Aiuto, conservato dal 1747 in una cappella dove oggi sorge la chiesa cittadina, il culto della madonna di Passavia si è diffuso nella nostra città. A delineare storia e origini di questa tradizione, il presidente del rotary di Bisceglie Massimo Cassanelli, lo storico Michael W. Weithmann e il parrocco Franco Lorusso. Ingresso consentito a quanti in possesso di green pass.