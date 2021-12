“Chiara, mi vuoi sposare?”: la proposta di matrimonio sul campo da rugby a Bisceglie

La proposta di matrimonio è arrivata alla fine della partita in cui il Bisceglie Rugby ha sconfitto le All Reds Roma e messo nel mirino il secondo posto in classifica nel girone 4 di Serie A femminile. Dopo i festeggiamenti per la vittoria, le compagne di squadra hanno lentamente srotolato uno striscione che recitava: “Chiara, mi vuoi sposare?”, mentre la pretendente aspettava la risposta lì vicino.

Protagoniste di questa storia sono Ester De Luisi, ragazza originaria della provincia di Bari, atleta della squadra biscegliese, e Chiara Stella Smaldino, la sua compagna, che forse aveva già intuito qualcosa, tanto da presentarsi allo stadio “Gustavo Ventura ” con una maglietta, nascosta sotto la giacca, con su scritto un grande “Sì”.

Le due, di 38 e 33 anni, si conoscevano già da diverso tempo, ma solo recentemente hanno capito di amarsi. La data del matrimonio è già fissata: 11 maggio 2023. La redazione di Bisceglie24 augura alle due ragazze uno splendido futuro insieme. (Foto di Marcello Papagni)