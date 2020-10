Cgil Bat: “Il ‘Dell’Olio’ nega assistenza per autonomia e comunicazione ad alunni disabili”

“Inspiegabilmente il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. Dell’Olio Di Bisceglie ha deciso di negare ai suoi studenti il Servizio di Assistenza Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione rivolto agli alunni disabili, istituito con la legge 104. Per tre giorni di seguito ha negato l’accesso alle educatrici, costringendole ad ore di attesa fuori dai cancelli dell’istituto Scolastico”. È questa l’accusa messa nera su bianco da Ileana Remini, Segretario generale Fp Cgil Bat.

“A nulla è valso l’intervento della Provincia, ente appaltante del servizio, e l’intervento delle forze dell’ordine, richiesto dalle lavoratrici e dal Presidente della Provincia a garanzia e continuità di un servizio pubblico a tutti gli effetti”, si legge nel comunicato stampa del sindacato. “Si tratta di una gravissima presa di posizione contro la quale auspichiamo un intervento urgentissimo delle istituzioni preposte, non solo per il ripristino immediato del servizio ma per continuare a garantire il diritto ad un lavoro dignitoso, troppo spesso negato in questo settore, a decine di educatrici ed educatori che hanno continuato a prestare assistenza anche senza retribuzione durante tutta la fase dell’emergenza pandemica”.

Infine la Cgil annuncia che “se non ci saranno passi indietro e scuse ufficiali da parte del dirigente scolastico”, è pronta a “difendere il diritto all’assistenza ed il diritto al lavoro presso tutti i tribunali competenti”. La richiesta, rivolta al Prefetto ed al Presidente della Provincia, è quella di convocare urgentemente un incontro con tutti i soggetti coinvolti, al fine “di stabilire congiuntamente regole chiare per lo svolgimento del servizio, per assicurare sicurezza e garanzie a lavoratori e studenti”.