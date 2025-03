Cerimonia di consegna Stemma araldico rubato nel centro storico a Bisceglie

Ritorna a mostrarsi alla comunità biscegliese lo Stemma araldico in pietra rubato in via Perotti, nel cuore del Centro storico. La cerimonia di consegna mercoledì 2 aprile alle 11.00 presso il Museo diocesano di Bisceglie, in largo San Donato.

Lo stemma in pietra di particolare pregio, dalle dimensioni di 75×51 cm, è consegnato al Museo Diocesano dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale Nucleo di Bari, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia a cui era stato destinato con ‘Decreto di dissequestro e confisca di cose sequestrate’ emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Alla presentazione dello Stemma ritrovato interverranno il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, la Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia arch. Anita Guarnieri, il Comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bari Ten. Col. Giovanni Di Bella, il Direttore dell’Ufficio per i Beni culturali dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie Ing. Antonio Ragno, il referente del Museo Diocesano di Bisceglie don Giuseppe Abbascià. A seguire la relazione dello storico Giacinto La Notte sulla collaborazione tra pubblico e privato nella tutela del patrimonio culturale.