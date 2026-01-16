Centro storico, ZTL sospesa nelle ore serali fino al 1° aprile

A partire dalle ore 20.00 di venerdì 16 gennaio e fino alle ore 2.00 di mercoledì 1° aprile cambiano temporaneamente le regole di accesso alla Zona a Traffico Limitato nel centro storico. In questo periodo sarà sospesa l’operatività del varco elettronico della ZTL di Largo Castello nella fascia oraria serale-notturna, dalle 20.00 alle 2.00, consentendo il libero transito dei veicoli.

La sospensione interesserà le aree di Largo Castello, Largo Purgatorio, via Trieste e il tratto di via Trento compreso tra l’intersezione con via Trieste e la rampa di collegamento con Largo Durand de la Penne. Restano invece in vigore tutte le altre disposizioni che regolano la ZTL del centro storico, così come stabilito dalla normativa comunale.

La misura, di carattere temporaneo e mirato, è stata adottata per sostenere gli operatori commerciali e le attività economiche del centro storico durante i mesi invernali, coniugando le esigenze di accessibilità con gli obiettivi di vivibilità, ordine e tutela dello spazio urbano.