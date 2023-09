Centro raccolta sangue, ecco i nuovi giorni di apertura per le donazioni

Archiviata la parentesi estiva, il centro raccolta sangue dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie riapre anche il venerdì.

Oltre dunque ai consueti giorni di apertura, lunedì e sabato, dalle 08 alle 11, si aggiunge anche la mattinata del venerdì.

Ricordiamo che per effettuare una donazione di sangue intero o di plasma è necessario prenotarsi al numero Whatsapp dell’Avis di Bisceglie 3460527760 indicando data e fascia oraria desiderate.

Per ulteriori informazioni è possibile raggiungere la sede di via Lamarmora n. 6 a Bisceglie, contattare il numero 0803953760 o inviare una mail all’indirizzo bisceglie.comunale@avis.it

L’associazione biscegliese ricorda che il sangue non si compra e non si vende, ma si dona. Pertanto il gesto della donazione risulta fondamentale per salvare vite. Inoltre ogni donatore ha la possibilità di ricevere gratuitamente le proprie analisi del sangue in formato cartaceo o digitale (a discrezione del donatore stesso).