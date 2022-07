Centro raccolta rifituti via Padre Kolbe, chiusa la pesa per interventi di manutenzione

La pesa del Centro Comunale di Raccolta rifiuti di via Padre Kolbe resterà chiusa oggi e domani (4-5 luglio). Lo comunica Green Link, società che si occupa del servizio di igiene urbana in città.

“A causa di interventi di manutenzione già programmati – si legge nella nota – non sarà possibile procedere al controllo peso dei rifiuti conferiti da parte delle utenze presso il Centro Comunale di Raccolta di via Padre Massimiliano Kolbe, 82 nei giorni 4 e 5 luglio 2022, il servizio di pesa tornerà in funzione il 7 luglio 2022 (mercoledì 6 come da calendario è giornata di chiusura infrasettimanale)”.

“Il servizio di pesa rimane invariato e garantito presso il Centro Comunale di Raccolta in Carrara Salsello, 10 – termina la nota di Green Link – dove potranno recarsi gli utenti che avessero esigenza di pesare le frazioni differenziate in quei giorni”.