Centro Caritas “Madre Teresa di Calcutta”, tutto pronto per l’inaugurazione

Domenica 10 gennaio nella Parrocchia S. Maria Madre di Misericordia di Bisceglie, si terrà l’inaugurazione del Centro Caritas parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta”.

“Il Centro Caritas parrocchiale “Madre Teresa di Calcutta”, – dichiarano Don Michele Barbaro e Don Piero D’Alba, rispettivamente parroco e vicario parrocchiale – si pone come finalità l’assistenza a circa 50 famiglie bisognose del territorio parrocchiale. A tali bisogni intendiamo dare risposta con la distribuzione viveri, il servizio di dopo scuola per i bambini delle scuole elementari, il centro d’ascolto per l’orientamento delle famiglie in situazioni precarie. Nell’anno in cui tutta la chiesa diocesana è invitata a farsi povera per i poveri, l’inaugurazione di questo centro Caritas diventa opera-segno di carità”.

Ecco il programma previsto per il 10 gennaio: