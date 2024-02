Centri per l’impiego della BAT, l’elenco degli annunci delle imprese sul territorio

Nell’ultima edizione del report dei Centri per l’impiego della BAT (18 gennaio – 31 gennaio 2024), si evidenziano 113 annunci per un totale di 193 posizioni aperte nelle imprese del territorio. Si conferma stabile il numero degli incroci effettuati nell’ultimo mese: un annuncio su cinque trova candidati in linea con le richieste effettuate dalle imprese.

Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l’impiego della Bat, dove operatori dedicati supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con servizi gratuiti e personalizzati.

Ecco il riepilogo degli annunci delle imprese del territorio della BAT proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per categorie:

Commercio, vendita, artigianato: 29 risorse;

Costruzioni, impianti, immobiliare: 58 risorse;

Industria, metalmeccanico: 38 risorse;

PA, amministrativo, servizi: 25 risorse;