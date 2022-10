Centri per l’impiego Bat: quasi 500 persone da assumere nelle aziende

Proseguono i segnali di miglioramento dell’occupazione nella Sesta provincia pugliese. L’ultima edizione del report sulle Offerte di Lavoro, realizzato dai Centri per l’impiego della Bat, mostra la crescita del numero di posizioni aperte, giunte al numero di 497, un dato che valorizza le strategie avviate per l’attuazione dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Anche gli annunci aperti, pari a 159, segnano un incremento positivo del 12% circa rispetto alla rilevazione precedente, una conferma dell’interesse da parte di aziende e famiglie private nei confronti dei servizi offerti dai Centri per l’impiego della Bat per la ricerca di lavoratori.

Si confermano in aumento anche le candidature pervenute da parte degli utenti, arrivate a quota 7405.

Allo stesso modo risulta significativo l’indice relativo ai curricula trasmessi sulle posizioni aperte: per ogni posizione aperta vengono infatti inviate alle aziende in media tre candidature e mezzo, pari a un numero complessivo di 1719 curricula inviati.

I Centri per l’impiego della Sesta provincia garantiscono servizi di ricerca attiva del lavoro sulla base delle offerte presenti su Lavoro per te, il portale della Regione Puglia dedicato alla ricerca di occupazione.

Le offerte di lavoro presenti nei Centri per l’impiego si estendono su un ampio ventaglio di settori professionali, garantendo a tutte le tipologie di utenti la possibilità di trovare opportunità lavorative coerenti con il proprio percorso formativo e professionale.

Nell’infografica allegata sono riepilogati in sintesi gli annunci proposti dai Centri per l’impiego, divisi per categorie.

Al vertice il settore “Commercio e artigianato” con 196 figure professionali.



In crescita il dato relativo a “Turismo e ristorazione” che arriva a 75 addetti ricercati. Tra le offerte di questo settore, si segnala la ricerca di 50 addetti ristorazione per l’apertura di un fast food ad Andria.



In leggero aumento “Costruzioni, impianti e immobiliare” (68), “Tessile, abbigliamento e calzaturiero” (49), “Industria, trasporti, metalmeccanico” (48), “Amministrazione, ICT e servizi digitali” (43) e “Agricoltura e agroalimentare” (8).



In netto calo le posizioni nell’ambito “Sanità, servizi alla persona e pulizia” con 16 addetti ricercati.



Nel report sono riportati i requisiti dettagliati degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l’indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento.

Per candidarsi alle offerte, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”. Per promuovere le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l’impiego della Bat hanno creato il canale Telegram “Offerte lavoro BAT – LavoroXTE”, a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat, in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.

Per informazioni sull’invio dei curriculum e sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito Bat, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it).