Centri per l’impiego Bat: oltre 650 persone da assumere nelle aziende del territorio

Cresce l’interesse da parte delle aziende per i servizi offerti dai Centri per l’impiego dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Nell’ultima rilevazione del report, si registra la ricerca di 650 persone da parte delle imprese del territorio, con un incremento del 5% rispetto alla rilevazione precedente.

Emergono anche dati positivi sul numero di persone assunte attraverso le prestazioni svolte dal Centri per l’impiego della Sesta provincia: sul 25,12% degli annunci sono stati effettuati incroci domanda-offerta.

L’attività di screening delle candidature pervenute, segnala una buona conformità dei profili pervenuti rispetto ai requisiti richiesti da ogni offerta di lavoro e una crescita costante. La media emersa da questa edizione del report è di 5 curricula trasmessi per ogni posizione aperta. Le offerte dei Centri per l’impiego garantiscono pari e piene opportunità per ogni tipologia di utente, con proposte che spaziano in numerosi ambiti professionali e formativi.

A questo proposito si segnalano le offerte dedicate ai soggetti iscritti negli elenchi del collocamento mirato per le categorie protette e i progetti Eures per gli utenti interessati alla mobilità transnazionale.

Nell’infografica allegata sono riepilogati in sintesi gli annunci proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per categorie.

Al vertice, in notevole crescita, “Turismo e ristorazione” con 201 persone ricercate.

In aumento “Commercio, vendita e artigianato” (200) e “Costruzioni, impianti, immobiliare” (81);

stabili “Tessile, abbigliamento e calzaturiero” (58), “Industria, trasporti, metalmeccanico” (57) e “Agricoltura e agroalimentare” (3).

In leggero calo “Sanità, servizi alla persona e pulizia” (10).

Per i ragazzi dai 18 ai 28 anni, si segnalano 110 progetti di Servizio Civile Universale sviluppati da enti pubblici e del terzo settore della Bat, con 358 posti disponibili.

Per agevolare la conoscenza dei progetti, è stato sviluppato un inserto speciale, dedicato al Servizio Civile, allegato al report dettagliato delle offerte.

E’ possibile candidarsi al Servizio Civile Universale sul sito https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/bandi-e-avvisi-di-servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/scegli-il-tuo-progetto, scegliendo un solo progetto. Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 20 febbraio 2023.

Nel report, raggiungibile al seguente link https://issuu.com/arpal-centrimpiegobat/docs/_6_febbraio_23_offerte_bat_, sono specificati i requisiti specifici degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l’indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento.

Per candidarsi alle offerte, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Per promuovere le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l’impiego della Bat hanno creato il canale Telegram “Offerte lavoro BAT – LavoroXTE”, a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat , in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.