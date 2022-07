Centri per l’impiego Arpal Bat: 340 posizioni aperte nei vari ambiti professionali

Una nuova modalità di interazione con gli utenti del territorio per favorire l’occupazione: questo è l’obiettivo che ha spinto i CPI dell’ambito Bat alla redazione del report bi-settimanale di promozione delle offerte presenti su Lavoro per te, il portale e l’app della Regione Puglia.

Dall’ultimo aggiornamento del Report emerge che nell’ambito provinciale Bat sono presenti 111 annunci, con 340 posizioni aperte.

L’infografica riassuntiva evidenzia i settori che presentano interessanti opportunità lavorative: guida la classifica con 125 figure professionali ricercate il settore “Commercio e artigianato”. Seguono il settore “Turismo e ristorazione” (94 specializzazioni). In crescita il settore “Tessile-abbigliamento-calzaturiero” con 40 profili ricercati e “Costruzioni e impianti” con 29 posizioni da coprire. In “Industria e trasporti” sono 22 le posizioni aperte, 15 nel settore “Amministrativo”, 9 in “Sanità, servizi alla persona e pulizia”, 6 in “Agricoltura e agroalimentare”.

Il rapporto tra candidature pervenute e profili ricercati segna una partecipazione numerosa degli utenti della Bat nella ricerca attiva del lavoro. Le candidature arrivate, al 28 giugno 2022, sono quasi 1500 con un incremento di oltre il 40% delle candidature rispetto a due settimane fa.

Nel report allegato sono presenti i dettagli degli annunci con il titolo, la descrizione di ogni offerta, l’indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento.

Per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Al fine di favorire le informazioni sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i centri per l’impiego della Bat hanno realizzato il canale Telegram “Offerte lavoro BAT – LavoroXTE”, a cui è possibile iscriversi al seguente link https://t.me/offertelavoropertebat, in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.

Per informazioni sull’invio dei curriculum e sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego dell’Ambito Bat, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it).