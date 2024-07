Centri per impiego della Bat, più di 110 posizioni aperte

Nella nuova edizione del report dei Centri per l’impiego della BAT, aggiornata al 4 luglio, sono presenti più di 110 posizioni aperte. In sintesi gli annunci delle imprese della Sesta provincia, proposti dai Centri per l’impiego, suddivisi per aree occupazionali:

Commercio, Vendita, Artigianato, Noleggio: 10 risorse.

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 12 risorse.

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 4 risorse.

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 8 risorse.

Logistica, Magazzini, Trasporti: 2 risorse.

Servizi alla persona, Pulizie, Manutenzione: 5 risorse.

Servizi amministrativi e contabili, servizi professionali: 14 risorse.

Servizi finanziari, di credito e assicurativi: 4 risorse.

Servizi ludico ricreativi, Intrattenimento, Arte e Sport: 35 risorse.

Servizi turistici e culturali, ristorazione: 21 risorse.

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 2 risorse.

Collocamento mirato: 3 risorse.

Nel report – sfogliabile a questo link – https://www.calameo.com/read/0074071712719d9857bc2 sono indicati i requisiti specifici degli annunci con titolo, descrizione dell’offerta, indicazione del settore professionale e del CPI di riferimento. Per candidarsi agli annunci proposti dai Centri per l’impiego BAT, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l’app “Lavoro per te Puglia”.

Nell’edizione del report è disponibile una sezione che aggrega le offerte delle imprese dedicate agli iscritti al Collocamento mirato (persone con disabilità e categorie protette).

Per la ricerca di personale, i datori di lavoro possono contattare i Centri per l’impiego BAT, dove operatori dedicati supportano l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (IDO) con servizi gratuiti e personalizzati.

I Centri per l’impiego degli ambiti di Foggia, BAT e Bari collaborano insieme per favorire la promozione delle offerte di lavoro gestite dagli operatori IDO.

Nei report dei tre ambiti, sono presenti complessivamente 821 posizioni per un totale di 378 annunci.

Per la consultazione delle offerte di lavoro, è possibile visionare anche i report dei Centri per l’impiego di Bari e Foggia disponibili a questi link:

In particolare, si segnala la ricerca di 3 autisti di scuolabus e 5 autisti di autobus del Centro per l’impiego di Lucera per conto dell’azienda “Metauro Bus s.r.l.”. Per entrambe le selezioni è richiesto il possesso della patente D e CQC.

Nel report delle offerte di lavoro è presente, anche, un inserto speciale dedicato ad EURES, la rete di cooperazione europea dei servizi (pubblici) per l’impiego, istituita dall’UE, a sostegno della libera circolazione dei lavoratori. Le offerte di lavoro Eures sono consultabili a questo link https://europa.eu/eures/portal/jv-se/home?lang=it ed è possibile filtrare per nazione, settore e professione.

Tra le opportunità EURES si segnala la ricerca di 3 infermieri per il comune di Esbjerg (Danimarca).

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono la laurea triennale in Scienze Infermieristiche, buone capacità comunicative e conoscenza della lingua inglese.

Per candidarsi, è necessario inviare il curriculum vitae in inglese con lettera di motivazione a maria.jensen3@rsyd.dk o Mathilde.wittrup.lindenborg@rsyd.dk e, per conoscenza, a eurespuglia@regione.puglia.it entro il 16 luglio 2024.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte di lavoro attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego BAT, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15.00 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Ѐ possibile essere aggiornati sulle opportunità di lavoro e formazione anche seguendo la pagina Facebook “Centri Impiego provincia BAT” a questo link: https://bit.ly/43dzd8r.