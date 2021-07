Cento anni del Rettifilo, scoperta targa celebrativa

“Ieri sera abbiamo scoperto la targa celebrativa per i cento anni del nostro Rettifilo, una bellissima scultura di Domenico Velletri che rievoca l’abbattimento delle mura e l’apertura del largo corso rettilineo che collegava alla stazione e avrebbe per sempre cambiato il volto e la storia di Bisceglie”. Lo dichiara il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in occasione del terzo evento in occasione dei 100 anni della strada, dopo quello del 25 giugno e del 3 luglio, che chiude le celebrazioni.

Alla manifestazione presente il Comitato promotore, coordinato dalla Prof.ssa Marcella Di Gregorio, Confcommercio Bisceglie con Leo Carriera, l’artista biscegliese Domenico Velletri, l’assessore alla cultura Loredana Bianco e Don Franco Lorusso che ha proceduto alla benedizione della targa. Presenti inoltre le associazioni Anfi, Anmi e Associazione Carabinieri.

“Oggi via Aldo Moro, già via Vittorio Veneto, è luogo di incontro, commercio, passeggio, partenza, arrivo – conclude Angarano – è uno dei nostri luoghi del cuore a cui siamo molto legati. Grazie al Comitato promotore coordinato dalla Prof.ssa Marcella Di Gregorio, a Confcommercio Bisceglie e tutti coloro che hanno reso possibile onorare questa storica ricorrenza per la nostra Comunità”.