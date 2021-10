Centenario nascita don Maurino Monopoli, conversazione sul tema: “L’oratorio ieri e oggi”

Lo scorso 21 ottobre si è ricordato il centenario della nascita di Mons. Mauro Monopoli, don Maurino per tutti, sacerdote che ha avuto un ruolo di rilievo nell’educazione dei giovani ed è stato antesignano nel promuovere il Servizio Civile e fondare la prima mensa per i poveri a Bisceglie.

“Senza voler privilegiare un aspetto del suo ministero sacerdotale sugli altri, è stata la fondazione dell’Oratorio la prima realizzazione di questo giovane prete che, sul modello educativo di San Giovanni Bosco, radunò, alla fine degli anni ’40, i primi giovani che non avevano spazi in cui riunirsi, prima in locali di fortuna e poi, definitivamente nei locali dell’allora Via Roma” dichiara Vincenzo Storelli presidente dell’Associazione Oratoriani Bisceglie.

“Don Maurino aveva un vero e proprio intuito per le innovazioni e lo ha dimostrato anche dopo che l’Oratorio chiuse i battenti alla fine degli anni ’60 e lui continuò ad essere al servizio di tutti quale abate parroco di Sant’Adoeno. Si cominciava appena a parlare di Servizio Civile – prosegue Storelli – e lui offrì a tanti giovani l’opportunità di prestarlo; l’attività della Caritas cittadina non era ancora strutturata e lui aprì la prima mensa per i poveri che certo non mancavano nella realtà parrocchiale in cui operava. Cosa che ha portato la Diocesi ad intitolargli i locali in cui oggi la Caritas cittadina dispiega i suoi innumerevoli servizi”.

“E’ per senso di gratitudine verso questo sacerdote davvero provvidenziale per la nostra città che l’Associazione Oratoriani Bisceglie, che oggi riunisce parecchi di quei giovani, non più tali per età ma di certo per spirito, ha inteso fare memoria dell’evento di oggi, mercoledì 27 ottobre, alle ore 19, presso la Parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli, retta da don Nicola Napolitano che è anche l’Assistente Ecclesiastico del gruppo”.

La Santa messa sarà celebrata da Mons. Giovanni Ricchiuti, a seguire la conversazione sul tema: “L’oratorio ieri e oggi” con interventi dello stesso Mons. Ricchiuti, il Prof. Mauro De Cillis, il Prof. Francesco Contò e Don Francesco Doronzo (Presidente Comitato Zonale ANSPI).