Censimento Istat a Bisceglie, dal 7 novembre interviste telefoniche o a domicilio

Anche quest’anno il Comune di Bisceglie è chiamato a partecipare al Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2023, “Rilevazione da Lista (L)”, organizzato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento (PGC) approvato dal Consiglio dell’Istat con deliberazione n. 4/22 del 22 marzo 2022.

Il PGC e tutti i riferimenti normativi che regolano l’indagine sono reperibili al link: https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione.

La rilevazione da Lista riguarda un campione di famiglie estratte dal Registro Base degli Individui (RBI), e i loro alloggi. I dati vengono raccolti con un questionario elettronico, che può essere compilato tramite una pluralità di canali.

Fino all’11 dicembre 2023 le famiglie possono compilare il questionario on line collegandosi al link https://raccoltadati.istat.it/questionario utilizzando le credenziali di accesso ricevute con la lettera informativa a firma del Presidente Istat o tramite SPID o CIE.

In alternativa alla compilazione autonoma del questionario elettronico, le famiglie possono contattare, il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), e procedere con una intervista telefonica, oppure recarsi presso il CCR istituito dal Comune.

È possibile contattare il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), sito presso la sede comunale di Via Prof. M. Terlizzi n.20, ai seguenti numeri 080-3950416 oppure 080-3950210, o recarsi personalmente il martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 15 alle 18.

La famiglia potrà rivolgersi al CCR anche per ricevere chiarimenti e assistenza durante la compilazione autonoma del questionario. Il CCR è attivo per tutta la durata della rilevazione (a partire dal 2 ottobre 2023 e fino al 22 dicembre 2023).

A partire dal 7 novembre 2023 e fino al 22 dicembre 2023 le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti saranno contattate dai rilevatori per un’intervista telefonica o per un’intervista faccia a faccia presso il proprio domicilio o presso il CCR.

Il rilevatore è munito di tesserino e, su richiesta della famiglia, dovrà mostrare un documento di riconoscimento.

Alla famiglia rispondente è assicurata l’assoluta riservatezza delle informazioni fornite: la collaborazione delle famiglie è essenziale per raggiungere gli obiettivi e per garantire la qualità dei dati raccolti.

Dopo l’11 dicembre le famiglie non potranno più compilare autonomamente il questionario on line. La compilazione del questionario sarà possibile SOLO tramite intervista con un rilevatore a domicilio o presso il CCR oppure via telefono.

La rilevazione è compresa fra quelle con obbligo di risposta, ed è prevista una sanzione per i soggetti che violano tale obbligo.

La normativa di riferimento è disponibile sul sito Istat all’indirizzo: https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/normativa-e-privacy.

Al seguente link i nominativi dei rilevatori incaricati per il Censimento 2023: https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=493&area=H.