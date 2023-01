Cena solidale, consegnati 1500 euro alla Caritas di Bisceglie

Sono stati consegnati nel pomeriggio di ieri, domenica 15 gennaio, millecinquecento euro alla Caritas di Bisceglie raccolti con la cena solidale che ha visto assessori e consiglieri comunali, insieme a Sergio Silvestris, servire i commensali l’11 gennaio scorso, in una serata di convivialità e solidarietà (LEGGI QUI).

“Siamo contenti della buona riuscita della cena che ha avuto come finalità lo stare insieme piacevole e spensierato e la generosità nei confronti di chi ha più bisogno – spiega Sergio Silvestris – Grazie allo staff del Buco dei Pescatori per aver ospitato l’iniziativa, alle aziende locali che hanno offerto i prodotti tipici, agli assessori e ai consiglieri comunali che hanno condiviso questo impegno e a quanti hanno voluto prendervi parte”.

“Grazie agli organizzatori e ai partecipanti per la loro generosità che giunge in un momento in cui il problema dell’aumento della povertà è tangibile e serio – afferma Sergio Ruggieri, presidente Caritas Bisceglie – È stata la dimostrazione dell’uomo in cammino che si impegna per gli altri. Seguiranno ancora altre iniziative a scopo benefico e ringrazio sin da ora le realtà associative che si stanno adoperando per organizzarle”.