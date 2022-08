Cena “En blanc”, ecco tutte le limitazioni alla circolazione in vista dell’evento / DETTAGLI

In occasione dell’evento cena “En blanc”, prevista il prossimo 31 agosto a Bisceglie, sul waterfront di via Nazario Sauro, con apposita ordinanza sindacale, la n. 153 del 24 agosto u.s., sono state apportate delle limitazioni alla circolazione veicolare delle strade limitrofe, prescrizioni che dovranno essere rispettate da chiunque transiti in zona:

Il 31 agosto, dalle ore 14 e fino al termine dell’evento, viene istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati dall’organizzazione della manifestazione muniti di “pass”, in via Nazario Sauro nel tratto compreso dall’incrocio con via La Marina/via La Spiaggia, a via della Repubblica/via Porto.

A tal riguardo viene prevista l’installazione di segnaletica di preavviso per gli utenti della strada che indicherà il divieto di transito a causa della chiusura al traffico di via Nazario Sauro, in prossimità dei seguenti incroci:

– Corso Umberto/via della Repubblica;

– Via della Repubblica/via Mercadante;

– Via La Marina/via Francesco Veneziani;

– Via La Marina/via Maggiore La Notte;