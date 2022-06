Celebrazioni in onore di sant’Antonio da Padova / Le FOTO della Festa

Nonostante i cambi di programma dovuti al maltempo dei giorni scorsi si è tenuta regolarmente l’attesa festa devozionale in onore di sant’Antonio a cura della Confraternita del Santissimo Salvatore.

Come da tradizione, e dopo due anni di stop forzato per via della situazione pandemica, la statua di sant’Antonio da Padova è stata portata in processione in mare per la benedizione dei pescatori e del mare per poi essere ricondotto presso la chiesa del Santissimo Salvatore che troneggia sulle mura della città antica.

Di seguito alcuni scatti di Giuseppe Porcelli delle celebrazioni del 13 giugno a Bisceglie.