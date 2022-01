Castellucci (Cisl Puglia): “Vaccinarsi per tutelare salute e consolidare ripresa economica”

“Purtroppo registriamo in Puglia il superamento di settemila persone decedute per Covid dall’inizio della pandemia. È un tributo pesantissimo, e la variante Omicron avanza inesorabilmente”. Con queste parole esordisce nella sua nota Antonio Castellucci, Segretario Generale Cisl Puglia.

“Sempre nella nostra regione ci sono 45.648 persone positive contro le 19.740 di sei giorni fa, di fatto sono più che raddoppiati. Sono invece 384, ben 148 in più, i ricoverati in area non critica e 38 in terapia intensiva, purtroppo 8 in più, rispetto sempre al 30 dicembre scorso. Omicron è causa di contagi, ricoveri e morti – continua Castellucci – per questo alla Regione Puglia continuiamo a chiedere la massima efficienza e organizzazione relativamente alla vaccinazione su ogni territorio per contrastare senza sosta e con ogni mezzo la pandemia, ringraziando ancora una volta tutti, nessuno escluso, coloro che sono in prima linea, negli hub vaccinali, negli ospedali ed in ogni struttura sanitaria”.

“La vaccinazione, insieme al rispetto intransigente delle norme anticovid, continua ad essere l’unico strumento efficace a disposizione per combattere il Covid, non abbiamo altri mezzi. Ribadiamo, vaccinarsi significa tutelare la salute di ogni singola persona sui luoghi di lavoro e nelle comunità – conclude Castellucci – consolidare la ripresa economica in atto evitando blocchi di produzione, proteggere coloro che sono impossibilitati per esenzione a vaccinarsi, aiutare tutto il sistema sanitario per non costringerlo a ulteriori pressioni”.