Casale di Pacciano sede della terza edizione di “Serate di fede e cultura”

Il secondo appuntamento delle Serate di fede e cultura, promosse dal Settore Adulti dell’Azione Cattolica diocesana, si svolgerà lunedì 8 luglio, alle 19.30, a Bisceglie, presso il Casale di Pacciano.

«Assaporare la bellezza della natura, percorrendo un itinerario scritturistico-esistenziale, sotto le stelle, nelle campagne biscegliesi»: è l’intento dell’iniziativa che viene messo in evidenza in una comunicazione degli organizzatori: Don Gaetano Corvasce, Assistente unitario dell’Azione Cattolica; Maria Lanotte, Presidente diocesana di Ac; Angela Macchia e Michele Casiero, Vicepresidenti del Settore Adulti di AC; Grazia Cassanelli; Coordinatrice Ac per la città di Bisceglie; e L’Equipe diocesana del SA di Azione Cattolica

Dopo il momento di accoglienza e i saluti, le attività proseguiranno con la visita guidata, a cura della prof.ssa Alessia Ulivieri, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle bellezze del sito di epoca altomedievale e nella visita di un edificio preromanico, considerato la chiesa più antica della città.

L’Assistente unitario di Ac, don Gaetano Corvasce, presenterà un itinerario scritturistico-esistenziale sul tema del firmamento e della natura.

La serata si concluderà con l’osservazione della luna e delle stelle: grazie all’ausilio di binocoli astronomici e telescopi professionali e la guida del dott. Giuseppe Troilo, sarà possibile ammirare da vicino i corpi celesti in un’atmosfera di amicizia e condivisione di brani letterari e musicali.

Si invitano i partecipanti a compilare il modulo Google per l’iscrizione, entro sabato 6 luglio, e a portare con sé abbigliamento e scarpe comode, una giacca o una felpa, crema o spray antizanzare e un telo mare.