Casa Barbiana, arriva l’autorizzazione regionale per il servizio d’accoglienza

Sergio Ruggieri, referente Caritas di Bisceglie, e Carmine Panico, presidente della cooperativa ente gestore della “Casa Barbiana” rendono noto che, con provvedimento n. 71 del 31/01/2022, la Regione Puglia ha ufficialmente autorizzato il funzionamento della struttura nata dalla volontà di favorire una risposta all’emergenza abitativa ed è dotata di 11 stanze, bagni, cucina e sala pranzo e una stanza di comunità

La Casa Barbiana, struttura della diocesi all’interno del complesso dei Cappuccini, in Via Prof. Mauro Terlizzi numero 24, è stata realizzata con i fondi dell’8 x 1000 della diocesi e con i fondi di un progetto approvato dalla Caritas nazionale. La struttura, inaugurata lo scorso 8 ottobre, è inserita adesso dalla Regione tra i servizi riconosciuti a livello istituzionale, in base all’art.76 del Regolamento regionale.

“L’autorizzazione regionale riconferma l’importanza di quest’opera segno di accoglienza per l’intera comunità diocesana e per la città di Bisceglie. Gli operatori di Casa Barbiana in questi mesi hanno operato avvalendosi dei principi ispiratori dell’I CARE di don Lorenzo Milani e delle indicazioni di Papa Francesco: Accogliere significa aprire la porta, la porta della casa, la porta del cuore e permettere a chi bussa di entrare e sentirsi a suo agio, non in soggezione, ma a suo agio e sentirsi libero”, sottolineano Ruggieri e Panico.