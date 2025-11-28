Carte d’identità cartacee: da agosto 2026 cessano la validità, come prenotare rinnovo a Bisceglie

A partire dal 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio, come disposto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici con la circolare n. 76/2025 del 13 ottobre.

Di conseguenza, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più valida né per l’espatrio né per il riconoscimento ufficiale sul territorio nazionale. Per i rilasci cartacei effettuati in casi eccezionali, la circolare ministeriale stabilisce inoltre che dovrà essere espressamente indicata la data di scadenza 3 agosto 2026.

L’Amministrazione invita i cittadini in possesso di carta d’identità cartacea a verificare la scadenza del proprio documento e prenotare per tempo l’appuntamento per il rilascio della CIE sul portale www.prenotazionicie.interno.gov.it. Per informazioni sui costi, sulle modalità di richiesta e sulla documentazione necessaria, i cittadini possono consultare lo sportello telematico sul sito istituzionale del Comune o contattare direttamente gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Bisceglie, situato in via Lamarmora, di fronte alla Tenenza dei Carabinieri coordinato dal Dirigente della Ripartizione Sevizi al Cittadino, dott.ssa Vincenza Fornelli, con l’ausilio del funzionario E.Q. dei Servizi Demografici, dott. Michele Lorusso (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16:30).

L’invito per la cittadinanza è non attendere l’ultimo momento e a sostituire tempestivamente la carta d’identità cartacea con la CIE, garantendo la possibilità di accedere a tutti i servizi digitali disponibili.