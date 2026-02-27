Carta di Identità Elettronica, a Bisceglie nuovi open day a marzo per sostituire il documento cartaceo

Prosegue l’impegno del Comune di Bisceglie per favorire il passaggio dalla carta di identità cartacea alla Carta di Identità Elettronica, in vista della scadenza stabilita dal Ministero dell’Interno: dal 3 agosto 2026 il documento cartaceo non sarà più valido.

Dopo la significativa partecipazione registrata nei precedenti appuntamenti, l’Ufficio Anagrafe di via Lamarmora, di fronte alla Tenenza dei Carabinieri, organizza nuovi open day nel mese di marzo, senza necessità di prenotazione, riservati esclusivamente ai cittadini in possesso di carta di identità cartacea da sostituire.

Questo il calendario delle aperture straordinarie:

lunedì 2 marzo dalle 15:00 alle 16:30;

mercoledì 4 marzo dalle 15:00 alle 16:30;

venerdì 6 marzo dalle 15:00 alle 16:30;

lunedì 9 marzo dalle 15:00 alle 16:30;

mercoledì 11 marzo dalle 15:00 alle 16:30;

venerdì 13 marzo dalle 15:00 alle 16:30;

lunedì 16 marzo dalle 15:00 alle 16:30;

mercoledì 18 marzo dalle 15:00 alle 16:30;

domenica 22 marzo dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 17:00 alle 19:00;

venerdì 27 marzo dalle 15:00 alle 16:30.

Per garantire un servizio efficiente e ordinato, le pratiche saranno evase fino al raggiungimento del numero massimo previsto per ciascuna giornata o fascia oraria: 26 utenti per ogni apertura, ad eccezione di domenica 22 marzo, quando saranno rilasciati 30 documenti per ciascuna delle due fasce orarie.

Resta sempre attiva la possibilità di prenotare un appuntamento tramite il portale dedicato del Ministero dell’Interno. Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è necessario presentarsi con la carta cartacea da sostituire, una fotografia recente e il codice fiscale o la tessera sanitaria. Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente tramite POS o sistema PagoPA.