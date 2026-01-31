Carta di identità cartacea, a febbraio open day del Comune per il rilascio della CIE

In vista della scadenza stabilita dal Ministero dell’Interno, a partire dal 3 agosto 2026 la carta di identità cartacea non sarà più valida. Per facilitare i cittadini di Bisceglie ancora in possesso del documento cartaceo e agevolarne la sostituzione, il Comune ha programmato per l’intero mese di febbraio una serie di open day dedicati esclusivamente a questa tipologia di utenza.

Gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, in via Lamarmora, di fronte alla Tenenza dei Carabinieri, saranno aperti senza necessità di prenotazione ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle ore 15 alle 16.30. L’iniziativa è coordinata dalla Dirigente della Ripartizione Servizi al Cittadino, dott.ssa Vincenza Fornelli, con il supporto del funzionario E.Q. dei Servizi Demografici, dott. Michele Lorusso.

Per il rilascio della nuova carta di identità elettronica sarà necessario presentarsi con la carta di identità cartacea in scadenza o già scaduta, una fotografia recente, non anteriore a tre mesi, e il codice fiscale o la tessera sanitaria. Il pagamento del servizio potrà essere effettuato esclusivamente tramite POS o sistema PagoPA.