Carriera: “In attesa di conoscere programmazione natalizia comunale, Confcommercio si mobilita”

In vista delle festività natalizie Confcommercio Bisceglie si mobilita e scende in campo, come di consueto, al fianco delle attività commerciali per l’organizzazione delle iniziative collegate al periodo della Natività.

“Anche quest’anno, come abbiamo fatto ogni anno puntualmente – spiega il presidente Confcommercio Bisceglie Leo Carriera – la Confcommercio è pronta a dare il proprio contributo di idee per ‘animare’ il Natale Biscegliese. Stiamo mettendo a punto e ideando una serie di iniziative, dai mercatini di Natale alla promozione delle attività e dei pubblici esercizi della città, per attrarre in città flussi di visitatori provenienti anche dalle città limitrofe. Bisceglie – sottolinea il numero uno di Confcommercio Bisceglie – deve tornare al centro del tessuto produttivo del territorio. Per fare in modo che ciò avvenga, ben venga ogni tipo di iniziativa. Siamo in sofferenza: abbiamo bisogno di ossigeno”, prosegue Carriera che evidenzia la necessità di aprire da subito un tavolo per la programmazione delle iniziative natalizie.

“Nell’attesa del Decreto Aiuti, che dovrebbe porre un freno ai tragici effetti del caro energia, e di conoscere quali eventi di carattere artistico-culturale voglia proporre il Comune di Bisceglie, noi ci mobilitiamo e siamo pronti a dare il nostro fattivo contributo in vista della manifestazione ‘Calici nel Borgo Antico’. Ma non è tutto. Non possiamo permetterci né abbiamo intenzione di restare fermi: siamo abituati a essere dinamici, propositivi e solerti per dare linfa e respiro alle attività commerciali cittadine e contribuire allo sviluppo della città. Dunque, dato che lavoriamo programmando anzitempo, sinergicamente e in modo mirato, Confcommercio è già ai nastri di partenza per offrire a cittadini e visitatori un Natale all’altezza seppur in un periodo così complicato e delicato per il settore”, conclude il presidente Carriera.