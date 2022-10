Carriera (Confcommercio) su nuova area mercatale: “Buon lavoro agli operatori”

“Martedì 18 ottobre, come già annunciato dal sindaco Angelantonio Angarano, diventerà attiva un’area che darà grande lustro alla città in termini di spazi, funzionalità, accoglienza. Sarà un’area mercatale e polifunzionale tra le più grandi d’Italia, comprendenti servizi e tutti i confort sia per gli ambulanti sia per gli acquirenti”, queste le parole di Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, in merito alla imminente inaugurazione dell’area polifunzionale di via san Martino.

“Giunge al termine un iter avviato dalla precedente amministrazione comunale e che trova epilogo con l’attuale. Tengo a ringraziare, pertanto, tutti i rappresentanti istituzionali che hanno seguito le varie fasi che hanno portato alla realizzazione di questa grande area polifunzionale. Un lavoro che ha visto grande collaborazione di Confcommercio, della FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti), guidata da Andrea Nazzarini, e del Consorzio Mercatincittà presieduto da Antonio Abascià, con tutte le altre associazioni di categoria: Confesercenti, Casambulanti e Federcommercio“.

“Grazie per la enorme pazienza anche a tutti i residenti delle vie interessate dalla precedente collocazione del mercato in zona Seminario, alle famiglie, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e agli alunni che, purtroppo, ogni martedì, si sono spesso ritrovati a vivere situazioni non sempre agevoli. Con l’attivazione dell’area di via san Martino tutto torna alla normalità”, evidenzia Carriera.

“Mi preme ringraziare anche i residenti di via san Martino per la pazienza e la tolleranza che hanno mostrato in questi mesi di lavori, manutenzioni, rumori molesti e disagi nella viabilità. Sono stati mesi sicuramente difficili, ma tenevo a nome dell’associazione di categoria che rappresento mostrarvi sentimenti di gratitudine”, afferma il presidente Confcommercio Bisceglie.

“Invito tutti gli operatori e i cittadini ad avere cura dell’area che, per la sua ampiezza, potrà ospitare diverse iniziative ludiche, artistico-culturali, espositive e così via. Per quanto riguarda la gestione, il decoro, la manutenzione, Confcommercio dà piena disponibilità a prendere parte a tavoli di concertazione per garantire rispetto e tutela dell’area. E, in ultima analisi, ma non meno rilevante, buon lavoro a tutti gli ambulanti”, conclude Carriera.