Carriera (Confcommercio): “Commercianti e associazioni siano protagoniste dello sviluppo della città”

Sono parole che spronano una intera comunità a creare occasioni di aggregazione, di partecipazione, di condivisione e organizzazione eventi quelle che il presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, rivolge a proposito della ormai collaudata area polifunzionale di via san Martino: “Si colga dall’attivazione della nuova area mercatale, polifunzionale, innovativa, ampia un’occasione per offrire all’intero tessuto sociale, economico, culturale, artistico cittadino e dell’intero territorio momenti di rilancio e di sviluppo. Abbiamo a più riprese sottolineato la validità di un’area così vasta e finalmente dedicata e lo ribadiamo perché teniamo alla crescita della città”.

“Imprenditori, esercenti, realtà associative e tutti gli attori del panorama economico e culturale cittadino cooperino affinché l’area polifunzionale diventi volano di crescita e luogo di aggregazione, sinergie proficue e dinamiche atte a promuovere appuntamenti di grande respiro oltre a incentivare il commercio di prossimità che dà linfa e ossigeno agli operatori commerciali della propria città anziché rimpinguare centri commerciali”, incita Leo Carriera.

In conclusione Carriera sottolinea: “È utile non fermarsi a una esclusiva funzionalità dell’area: il commercio su aree pubbliche, insieme ai giovani imprenditori, alle propositive associazioni cittadine e a chi detiene buone idee per la città diventi protagonista operativo e attivo per il bene e lo sviluppo socio-economico della città che tutti amiamo”.