Carriera (Confcommercio Bisceglie): “Non servono frasi fatte, ma risultati concreti”

Terminato il 2025, Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, ha inteso rivolgere un pensiero diretto e privo di formalismi agli imprenditori, agli artigiani e a tutti i professionisti del territorio. Un messaggio che nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che il settore sta attraversando, ma che punta a rilanciare il valore sociale e umano di chi fa impresa ogni giorno a Bisceglie: “Mi rivolgo a chi rappresenta l’anima più autentica della nostra città, a voi che ogni giorno investite tempo, risorse e speranze nelle vostre attività. Sappiamo bene che il commercio di vicinato e la piccola impresa stanno attraversando un momento complesso, in cui ogni serranda alzata è un atto di coraggio e di resistenza. Proprio per questo, oggi, non voglio fare i soliti auguri di circostanza”.

Carriera punta dritto alla realtà quotidiana di chi rischia in proprio: “Non vi auguro ‘buon lavoro’ – sappiamo tutti che quello non ci mancherà. Vi auguro invece buoni risultati, quelli che ripagano i sacrifici e restituiscono il senso a tutto l’impegno che ci mettiamo. Nonostante le difficoltà del mercato, siete voi a rendere vive le nostre strade e a dare un volto alla nostra città. Se Bisceglie non si spegne, è merito vostro”.

Il messaggio si conclude con un forte appello all’unità e alla riscoperta del tempo per gli affetti: “Per il nuovo anno non vi auguro che le sfide svaniscano magicamente, ma vi auguro di non doverle più affrontare in solitudine. Spero che il nuovo anno ci veda più uniti, pronti a fare squadra per difendere il valore unico del vostro lavoro. Riprendiamoci un momento di respiro per noi e per le nostre famiglie. Ne abbiamo bisogno, perché il futuro di questa città passa ancora dalle nostre mani. Buon 2026, di vero cuore”.

Con queste parole, Leo Carriera intende riaffermare l’importanza della coesione territoriale, ponendo l’accento sulla necessità di una rete solidale tra le imprese locali per affrontare con determinazione e dignità le sfide economiche del prossimo anno.