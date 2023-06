Carriera (Confcommercio): “Auguri alla nuova giunta. Pronti a incontrare assessore Musco”

Ufficializzata la giunta comunale dal sindaco Angelantonio Angarano e conferite le deleghe assessorili, Confcommercio Bisceglie rivolge gli auguri di buon lavoro al nuovo organismo politico-operativo cittadino.

«Ai cinque assessori della nuova giunta comunale, in attesa di conoscere i nomi degli ulteriori componenti, rivolgo a nome personale e dell’intero staff di Confcommercio Bisceglie gli auguri di un lavoro proficuo, efficace e mirato alla crescita della città», scrive Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.

«In particolar modo tengo a congratularmi con l’avvocato Onofrio Musco, cui sono state affidate le deleghe allo Sviluppo Economico e alle Attività Produttive – prosegue il presidente Carriera –. Confcommercio Bisceglie è pronta a incontrare il neo assessore per discutere sulle priorità degli operatori commerciali, degli ambulanti, dei ristoratori, dei titolari di strutture ricettive e per uno scambio costruttivo di suggerimenti e proposte sempre indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio».

«Molto è stato già realizzato in questi anni, ma tanto ancora resta da fare – sostiene Carriera – e siamo sicuri che l’assessore Musco, con la professionalità e la sensibilità di cui è dotato, saprà ascoltare le nostre istanze e operare sinergicamente con la nostra associazione di categoria. Buon lavoro».