Carnevale: Il Circolo Arci organizza una cena sociale

In occasione del 4 marzo, Martedì Grasso, il nuovo Circolo Arci “Oltre i Confini” organizza una cena sociale di Carnevale presso la propria sede, in via San Lorenzo, alle ore 20:00.

L’evento è un’occasione per trascorrere una serata conviviale, unendo il divertimento a un momento di confronto su temi di rilevanza sociale. Durante la cena, infatti, saranno affrontati argomenti di interesse collettivo, con l’obiettivo di stimolare il dialogo e promuovere una maggiore consapevolezza tra i partecipanti. L’iniziativa è aperta a tutti con la possibilità di contribuire liberamente attraverso un’offerta.