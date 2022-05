Carlo Mastrapasqua: “Tassi in aumento? Vi dico come fare”

PUBBLIREDAZIONALE – Tasso fisso o variabile? Una domanda ricorrente tra chi si ritrova davanti all’esigenza di un mutuo per l’acquisto di una casa. Una domanda che assume un valore ancora maggiore se si pensa che le più recenti tendenze attestano il progressivo aumento dei tassi di interesse. Per avere le risposte più esaustive serve la persona giusta, un professionista del settore. Serve Carlo Mastrapasqua. Consulente del credito per conto della società Kiron, operativo nelle città di Bisceglie e Trani, Carlo da anni è un punto di riferimento per la sua capacità di offrire la soluzione migliore per le esigenze di ogni cliente. Giovani e più adulti, single e famiglie, per tutti c’è una possibilità concreta. Anche se le contingenze esterne rischiano di non essere rassicuranti. “Il messaggio che voglio trasmettere – spiega Carlo Mastrapasqua – è quello di fidarsi delle persone che sanno come muoversi. I tassi stanno crescendo, ormai sono sopra il 2%, ma se ci si lascia consigliare dal professionista giusto, la soluzione è assolutamente a portata di mano”.

Più che bacchetta magica, è conoscenza della materia, rapporto consolidato con tutti gli istituti bancari, capacità di individuare, per ogni problema, una soluzione. Oppure di individuare la strada per evitare anche potenziali problemi. E in questo modo anche l’impennata dell’Eurirs, parametro utilizzato per la definizione dei mutui a tasso fisso, non deve assolutamente far paura. “È sicuramente arrivato il momento – prosegue Carlo – di iniziare a pensare che il tasso variabile può essere una possibilità concreta. Ma solo un confronto dettagliato può essere la premessa di una soluzione ottimale”.

E allora non resta che chiedere una consulenza, avviare un percorso efficace a tal punto da snellire le lungaggini burocratiche tradizionali. Scegliendo Carlo, si opta per una figura capace di accorciare i tempi di conclusione della pratica e di sobbarcarsi ogni aspetto dell’iter verso la concessione del mutuo. Semplicemente, si ottiene il risultato senza gli oneri derivanti da un percorso che altrimenti rischierebbe di essere arzigogolato. “Il mio lavoro – conclude Carlo – è orientato alla semplificazione. Scelgo velocemente ciò che è meglio per il cliente. Mi dedico completamente a lui, dal primo all’ultimo minuto. Con impegno e trasparenza”.



Per info chiamare al numero 3491880511 o consultare le pagine Facebook e Instagram.